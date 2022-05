Partier vil afskaffe jobcentre efter ung mand fik PTSD

Det kan være en direkte kontakt til en virksomhed, foreslår Torsten Gejl.

Men det kan også være ved at tilbyde en diætist, hvis overvægt står i vejen for at indtræde på jobmarkedet, eller en psykolog, hvis psykologisk mistrivsel er årsagen.

Beskæftigelsesordføreren understreger, at borgeren selv vælger sit forløb.

- Der er ingen, der kan tvinge nogen til noget. Du kan ikke tvinge de ledige til noget. Tilbuddene skal være så gode, at de siger ja uden at blive tvunget.

Med alle de involverede parter og ansatte, der skal vejlede den ledige, hvordan vil I så undgå at skabe det samme bureaukrati, som I kritiserer i dag?

- Jeg tror, man vil løse mange problemer ved at se på, hvad den enkelte har brug for. For det meste er det borgeren, der selv bedst ved, hvad man vil. Det der med at involvere borgerens egen ekspertise, i stedet for at tage myndigheden fra folk, det giver et kæmpe resultat, siger han.