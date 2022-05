PTSD-sag rystede kommune: Nu fremlægger partier planer for en undersøgelse

Fire partier og lister i Randers Byråd vil nu have en ekstern undersøgelse af kommunens jobindsats.

Det meddeler Beboerlisten, Østbroen, Enhedslisten og Velfærdslisten søndag i en fælles pressemeddelelse.

Det sker på grund af 28-årige Rasmus Dalgaard, der på TV2 ØSTJYLLAND stillede sig frem og fortalte, hvordan han havde udviklet posttraumatisk stress (PTSD) efter et årelangt forløb på Jobcenter Randers.

En historie, der har fået national opmærksomhed, og som har fået adskillige andre, der har dårlige erfaringer med landets jobcentre, til at reagere.

Risikoen for, at der er andre i samme situation som Rasmus Dalgaard får nu de fire partier og lister, der tilsammen har seks pladser i byrådet, til at kræve en uvildig undersøgelse.

Det foreslås blandt andet, at det undersøges, om der på Jobcenter Randers er sat tiltag i gang, der strider mod sundhedsfaglige vurderinger, og som derfor kan forværre borgerens helbred.

Forslagsstillerne vil også undersøge, om der er god, videnskabelig evidens bag nogle af de metoder, der benyttes i forbindelse med ressourceforløb på jobcentret - konkret om det rent faktisk fører folk ud på arbejdsmarkedet.

- Vi har kendt til sager som Rasmus’ i mange år og har behandlet dem i byrådet. Vi vil derfor gerne takke Rasmus Dalgaard samt hans familie for deres enorme mod ved at stå frem i pressen. Rasmus’ sag har kastet nationalt fokus på et vigtigt område, skriver forslagsstillerne i den fælles pressemeddelelse.

VIDEO: Hør Rasmus Dalgaards fortælling her