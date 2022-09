Ansatte vil fjerne udskældt jobcenterforløb

Meningen med et ressourceforløb er dog også, at en koordinerende sagsbehandler skal stå for et tværfagligt og sammenhængende forløb.

Kigger man på, hvem der sidder i et rehabiliteringsteam, finder man eksempelvis medarbejdere fra jobcentret, socialområdet og en sundhedskoordinator fra Region Midtjylland.

Hvordan adskiller jeres forslag sig fra det, der allerede eksisterer i dag?

- Problemet er, at sundhedsvæsnet ikke er rigtig tilknyttet. De bliver godt nok inviteret, men de har ikke nogen endelig beslutningskompetence. I den nye enhed skal socialrådgiveren have mulighed for at træffe en beslutning om, hvad der skal ske, så man ikke hele tiden skal spørge et udvalg eller et rehabiliteringsteam, forklarer Mads Bilstrup.