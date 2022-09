Den 5. oktober 2021 er Helle til møde på jobcentret sammen med sin mand. Begge er de af den overbevisning, at det nok er ved at være det sidste møde, de skal til.



På bordet ligger der nemlig det, der hedder en arbejdsmarkedsrettet psykologisk undersøgelse.

Det er en rapport, jobcentret har bestilt hos en specialpsykolog, der har undersøgt Helle for at klarlægge eventuelle skånebehov og behandlingsmuligheder.

Hen over de 11 sider rapporten fylder, fortæller specialpsykologen om undersøgelsen og konkluderer blandt andet, at Helle er i den bedst mulige medicinske behandling, og at der ikke er uafprøvede behandlingsmæssige tiltag.

”Hovedproblemstillingen ligger således i den manglende stabilitet, som er et grundvilkår i HTs beskrevne lidelser,” skriver specialpsykologen blandt andet.

Udover de 11 sider er der også en side med et ekstra telefonnotat. Sagsbehandleren har nemlig haft ringet til specialpsykologen for at få udpenslet, hvad rapporten rent faktisk betyder for Helles fremtid.

Her er han refereret for at sige, ”at det mest realistiske er, at borger ikke kommer til at fungere på arbejdsmarkedet. Specialpsykologen er 99,9 pct sikker på, at en ny afklaring vil mislykkes.”