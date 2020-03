Nedstemt: Der bliver ingen undervisning i racismeparagraf

- Man må have de meninger, man vil have, men der er en paragraf, man skal følge, når man ytrer sig.

Sådan lød det fra byrådsmedlem Mogens Nyholm fra Radikale Venstre på byrådsmødet i Randers Kommune mandag aften.

Han havde sat racismen på dagsordenen og konkret foreslået, at byrådet får en gennemgang af racismeparagraffen af en uafhængig jurist på et temamøde inden sommerferien.

- Det er desværre nødvendigt. Især i den her valgperiode er tonen blevet langt værre fra et bestemt parti: Dansk Folkeparti. Det er især hånende og nedsættende bemærkninger om muslimer fra det parti, og det kan vi ikke have, har Mogens Nyholm (Rad. V.) tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

Forslaget er kommet i kølvandet på udtalelser fra Dansk Folkepartis Frank Nørgaard og Nick Zimmermann vedrørende et billede delt på Nørrevangsskolens Facebook-side, hvor en dreng i 4. klasse er iført en muslimsk bededragt i religionsundervisningen.

Forslaget møder dog langt mere modstand end opbakning fra byrådskollegerne. Det viser afstemningen, som blev afholdt i byrådssalen for kort tid siden.

Her stemte blot seks byrådspolitikere for, nemlig Fatma Cetinkaya fra Socialdemokratiet, Mogens Nyholm fra Radikale Venstre, Daniel Madié fra Konservative, Rosa Lykke Yde fra SF, Bjarne Overmark fra Beboerlisten og Enhedslistens Frida Valbjørn Kristensen.

Velfærdslisten undlod stemme, mens der altså var et markant flertal imod forslaget, bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet – med undtagelse af Fatma Cetinkaya.

- Der er ingen tvivl om, at det er uhørt, hvis racisme føres ind i byrådssalen. Men omvendt synes vi også, at når man hører noget, som, man mener, er racistisk, så må man anmelde det, og så må det være op til domstolene at vurdere. Det hører ikke til i byrådet, og jeg tror heller ikke på, at det kan bidrage positivt til samarbejdet, sagde Liselotte Frier Pedersen i byrådssalen som begrundelse for, at Socialdemokratiet ikke bakker op om forslaget.

RACISME-PARAGRAFFEN Paragraf 266b i straffeloven lyder: "Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed."

Forslaget var altså særligt rettet mod Dansk Folkeparti, som for nylig var genstand for en demonstration foran Rådhuset arrangeret af gruppen Randers mod Racisme.

På byrådsmødet beskyldte partiet Mogens Nyholm (Rad. V.) for at bruge forslaget til at få sine politiske modstandere til at forstumme.

- Drop beskyldningerne og brug dine kræfter på at kæmpe for Randers og for Danmark. Du kommer aldrig til at lukke munden på Dansk Folkeparti, lød det fra Nick Zimmermann (DF) på byrådsmødet mandag aften.

Der var dog trods alt et mindretal i byrådet, som viste interesse for at bliver undervist i racismeparagraffen.

- Jeg vil stemme for ud fra den betragtning, at man kan møde op på et temamøde og blive klogere på det, hvis man vil. Jeg er ikke selv særligt skarp på den paragraf, så jeg kunne godt finde på at møde op, sagde Daniel Madié fra Det Konservative Folkeparti.

- Jeg kan fint støtte ethvert tiltag, som kan være med til at gøre os klogere. Nogle har mere brug for det end andre, lød det fra Rosa Lykke Yde, SF.