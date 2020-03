Efter hårdt psykisk arbejdsmiljø og påbud: Arrest indstillet til pris

I foråret 2018 stod det så slemt til, at Randers Arrest fik et påbud fra Arbejdstilsynet om, at det psykiske arbejdsmiljø skulle ændres markant, og det er det altså blevet.

Det er noget helt andet at være ansat i Randers Arrest i dag, end det var for halvandet år siden.

I hvert fald er arresten i Randers blevet til indstillet til Arbejdsmiljøprisen 2020 i kategorien psykisk arbejdsmiljø, og det står i dyb kontrast til, at det førhen har været en arbejdsplads præget af mobning, mistrivsel og et anstrengt forhold mellem ledelsen og medarbejderne.

- Det kulminerede nok i forhold til at være et dårligt arbejdsmiljø for halvandet år siden, mens vi i dag har det bedste arbejdsmiljø, vi nogensinde har haft, siger enhedsleder Jørgen Bølcho, der har arbejdet i Randers Arrest de sidste 20 år og været en del af ledelsen i de 15 af dem, til TV2 ØSTJYLLAND.

I foråret 2018 stod det så slemt til, at Randers Arrest fik et påbud fra Arbejdstilsynet om, at det psykiske arbejdsmiljø skulle ændres markant, og det er det altså blevet.

Sidst på måneden er der fyraftenshygge for medarbejderne i Randers Arrest. Den slags var utænkeligt for bare halvandet år siden, siger enhedsleder Jørgen Bølcho.

Ifølge ledelsen har det blandt andet gjort en forskel, at man udstikker præcise opgaver til de 32 medarbejdere.

- Vi gør rigtig meget for personalet, så de føler sig trygge i arbejdsopgaven, og det har faktisk også en afsmittende effekt på de indsatte. Så ved de, hvad de skal forholde sig til. Der bliver ikke den ene dag sagt ja til noget, og den anden dag nej, siger Michael Kjær Sørensen, enhedschef i Randers Arrest, til TV2 ØSTJYLLAND.

Forbedringerne i arbejdsmiljøet kan blandt andet ses på opslagstavlen. Her hænger der en seddel med en invitation til fyraftenshygge.

- Det var utænkeligt for halvandet år siden, men nu sker det faktisk jævnligt, siger Jørgen Bølcho.

Han tror på, at Randers Arrest kan hive Arbejdsmiljøprisen hjem, men uanset hvad har ændringerne gjort en mærkbar forskel, lyder det fra enhedschefen.

- Jeg synes, det er en fornøjelse at komme herind hver eneste dag og se medarbejdere, der vokser og tror mere på sig selv. De tror på, at de kan løse opgaver, som de for halvandet år siden var i tvivl om, om de kunne løse, men det kan de sagtens, siger Michael Kjær Sørensen.

Randers Arrest er nomineret til prisen sammen med Borgerservice i Aarhus Kommune og afdelingen for Medicinske Sygdomme ved Sygehus Sønderjylland.