Nyt mad-mekka får helt særligt navn - tager pis på Randers' Mokai-ry

Kært barn har mange navne.

Det gør sig også gældende for de efterhånden mange forskellige Street Foods der finder sted rundt omkring i landet.

Der er blandt andet ’Garagen – Aarhus Street Food’, ’Aalborg Street Food – The Lighthouse’, ’Storms Pakhus – Odense Street Food’ og så er du nu også ’Mokajen’.

Og måske kan du selv gætte, hvor det spritnye mad-mekka ’Mokajen’ finder sted. Det er selvfølgelig i byen Randers, som blandt andet er kendt for at drikke Mokai, som også går under navnet Randers-champagne.

Det var på tide at give en positiv vinkel på vores by, som vi er så vilde med. Nicolai Michaelsen, indehaver af Randers Street Food

- Det er vores egen lille Randers-historie. Der har altid været en negativ vinkel på Randers, og der har Mokaien været en del af det. Og så synes vi bare, det var på tide at give en positiv vinkel på vores by, som vi er så vilde med, siger Nicolai Michaelsen, der er indehaver af Randers Street Food, som de altså selv kalder Mokajen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Randers Street Food kan da ikke hedde andet, vel?

Det var dog ikke helt nemt at navngive det nye Street Food. Indehaveren var nemlig ikke selv helt sikker på, om det nu var en god idé at kalde det for ’Mokajen’.

- I ugevis gik jeg fra at tænke, at det var en vildt god idé, til at det var en vildt dårlig idé, men nu er vi rigtig glade for det. Mange forbinder Mokai med Randers, og vi har også en masse selvironi, så det kan selvfølgelig ikke hedde andet, siger Nicolai Michaelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Tusindvis af gæster på en enkelt dag

Det helt nye madmarked ligger i den gamle sukkerhal på Randers Havn, og i dag, lørdag klokken 11:30, kunne personerne bag, endelig slå dørene op og byde sultne gæster indenfor.

Og der var mange af slagsen. I løbet af dagen har de langet mad og drinks over disken til et par tusinde besøgende.

- Vi er helt overvældet over interessen. Selvom det regner fra morgen til aften i dag, så er vi blevet nødt til at have en blokade foran døren, fordi der er så stort et tryk på. Jeg havde forventet et stort fremmøde, men det her overgår vores vildeste forventninger. Selv i godt vejr, havde vi ikke forventet sådan et fremmød, siger Nicolai Michaelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom det har regnet det meste af dagen, har det ikke holdt folk fra at stå i kø for at komme ind og smage på maden. Ifølge indehaverne har der løbet af dagen stået mellem 150-300 mennesker i kø ad gangen for at komme ind.

Over 1.000 sultne gæster har lørdag været igennem madboderne i det nye mad-mekka.

Fra asiatisk til boller i karry

Om du foretrækker tarteletter og boller i karry som mormor lavede det, eller lidt mere eksotiske retter fra den sydlige halvkugle, så vil du kunne finde noget til enhver smag i den gamle sukkerhal, som i alt har otte madboder.

Der er syv boder med mad, en enkelt bod med dessert, og så er der en bar.

Der er også en bod, som sælger tarteletter.

Nicolai Michaelsen forventer, at succesen vil fortsætte, og at det vil være et kæmpe projekt for byen.

- Det at kunne lave et socialt samlingssted er stort. Det har vi ikke i forvejen i Randers, siger han.

Indenfor er der plads til 250 siddende mennesker, og udenfor vil der kunne sidde 600-700 gæster.

'Makajen' har åben alle syv dage. Søndag til torsdag fra klokken 11:30-20 og fredag til lørdag fra klokken 11:30-21.

'Mokajen' holder til på kajen på Randers Havn i den gamle sukkerhal.