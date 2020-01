Nanni har lavet børneteater i 20 år: - Man skal være god til at være i nuet

I indslaget fra programserien "Mig og Mit Arbejde" kan du få et lille indblik i arbejdet på Randers Egnsteater og møde nogle af medarbejderne.

Nanni Lorenzen har altid vidst, at hun ville være skuespiller, og hun har altid vidst, at hun ville stå på en scene.

- Det er de fantastiske momenter, man har med publikum, forklarer hun som det bedste ved at stå på de skrå brædder.

Hun er skuespiller på Randers Egnsteater, der hvert år afvikler mere end 700 forestillinger primært for børn og unge.

Man skal være god til at være i nuet. De skal kunne mærke én og mærke, at man kan lide det, man laver. Nanni Lorenzen, skuespiller, Randers Egnsteater

Nanni Lorenzen har selv lavet teater for børn i næsten 20 år.

De 700 forestillinger, Randers Egnsteater hvert år afvikler, er enten produceret eller indkøbt af teatret.

Det er børnenes umiddelbarhed, der gør, at hun nyder at lave teater for dén målgruppe.

- De vil gerne lege med. Og du kan være sikker på, at de nok skal fortælle dig, hvis de ikke bryder sig om det. Og de skal dælme nok fortælle dig, når de er glade for det, du laver, siger Nanni Lorenzen.

Et job, der skifter karakter

Nanni Lorenzen arbejder hver dag tæt sammen med både andre skuespillere, instruktører og teknikere om de mange forestillinger.

Mit job har skiftet karakter så meget undervejs, så det er i virkeligheden som om, jeg har haft en hel masse forskellige jobs. Tine Eibye, leder, talentlinjen, Randers Egnsteater

En af dem er Tine Eibye, der er leder af deres talentlinje. Hun arbejdet hos Randers Egnsteater, siden det blev etableret i år 2000, og de mange år er noget, hun har nydt.

- Mit job har skiftet karakter så meget undervejs, så det er i virkeligheden som om, jeg har haft en hel masse forskellige jobs, forklarer hun.

Med 20 år bag sig har Randers Egnsteater et lager fyldt med gamle rekvisitter og kostumer. Tine Eibye elsker at være på lageret, fordi det rummer teatrets historie.

