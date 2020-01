To forfattere filmer sig selv i 60 uger: Vil vise, hvad det vil sige at være forfatter

Forfatter Boris Hansen fra Aarhus har sammen med forfatteren Nanna Foss fra Odsherred på Sjælland kastet sig ud i et anderledes projekt.

De skal ikke kun skrive en bog hver - de skal også lave et dokumentarprojekt ved siden af.

Vi har været i gang i fire måneder nu, og jeg kan godt mærke, det har overtaget mit liv lidt. Boris Hansen, forfatter, Aarhus

Projektet hedder "60 uger til udgivelse", og her kan læserne undervejs følge med i skriveprocessen, når de to unge forfattere filmer sig selv i døgndrift og lægger optagelserne ud på internettet.

- Vi har været i gang i fire måneder nu, og jeg kan godt mærke, det har overtaget mit liv lidt, fortæller Boris Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er den vildeste overspringshandling, siger Nanna Foss.

Boris Hansen og Nanna Foss deler ud af skriveprocessen på både instagram, facebook og youtube.

Formidling på den tætteste mulige måde

Boris Hansen og Nanna Foss skriver begge science fiction og fantasy-bøger. De har mange unge læsere og har altid været aktive på de sociale medier.

- I stedet for at lave alle de her opslag på instagram og facebook, hvor vi deler en lille smule af forfatterlivet, så kom vi til at snakke om; hvorfor ikke gå hele vejen?, forklarer Nanna Foss.

- Vi vil gerne prøve at formidle på den klareste og tætteste mulige måde, hvad det egentlig vil sige at være forfatter og skrive en bog, siger Boris Hansen.

Projektet "60 uger til udgivelse" går ud på, at de to forfattere skal komme fra to bogidéer til to færdige bøger - og optage hele processen undervejs, så læserne kan følge med.

Selvom de som forfattere sidder og skriver på deres bøger, er der også andre ting såsom familien, bogmesser, foredrag og lignende, der tager tid. Derfor er det også en ekstra udfordring med dokumentarprojektet oveni.

- Vi har da snakket om, at det ville være totalt ironisk, hvis vi ikke når at skrive vores bøger, fordi vi skal lave det her dokumentarprojekt om bøgerne ved siden af, siger Boris Hansen.

- På mange måder er det en utrolig dårlig idé, men det er faktisk også en kæmpe motivation, forklarer Nanna Foss.

I videoen øverst i artiklen kan du møde de to forfattere og få et lille indblik i processen. Derudover kan man følge dem tæt på Youtube, Facebook og Instagram.