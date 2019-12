Kriseramt håndboldklub reddet fra konkurs

Det er lykkedes Randers HK at vinde kampen om at få samlet tre millioner kroner ind til klubbens overlevelse. Foto: Jørgen Kirk - Ritzau Scanpix

- Det er den mest befriende og mest fantastiske nyhed, man overhovedet kan give.

Sådan lyder det i dag fra bestyrelsesformand i Randers HK, Henrik Schaar, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det nærmest umulige er nemlig lykkedes for ham og håndboldklubben Randers HK.

Klubben har gennem længere tid levet en økonomisk usikker tilværelse, og den satte derfor sidst i efteråret gang i en stor og folkelig overlevelseskamp. Via blandt folkeaktier skal klubben skaffe tre millioner kroner inden årets udgang, ellers er det slut. Nøglen må drejes om og klubben lukke ned.'

Det er først nu, at det benhårde arbejde skal starte for at sikre, at vi kan få balance mellem indtægter og udgifter. Henrik Schaar, bestyrelsesformand, Randers HK

Men Randers HK's historie har netop vist sig at have en lykkelig slutning. De har nemlig formået at samle de nødvendige tre millioner kroner ind som skal sikre klubbens overlevelse.

- Der er langt over 200, der har støttet. Det er jo almindelige, private investorer, som også har et julebudget og mange andre ting at kæmpe med, så det er så vildt at se, at vi har en kæmpe opbakning fra det lokale, siger Henrik Schaar til TV2 ØSTJYLLAND.

Og særligt her i slutspurten er det gået stærkt med at få pengene ind, fortæller bestyrelsesformanden.

- For knap en uge siden manglede vi 7-800.000 kroner, og så på så få dage er det hele faldet på plads, og det er bare helt fantastisk.

Satser på ungdomsspillere

Men selvom kampen for at nå de gyldne tre millioner har været hård, så er der stadig lang vej igen.

- Det er først nu, at det benhårde arbejde skal starte for at sikre, at vi kan få balance mellem indtægter og udgifter. Vi har ligakampe, men vi skal også sikre, at vi næste sæson har spillere med, siger Henrik Schaar.

Randers HK-spillerne kan juble over den gode nyhed, som de blev bibragt til ders årlige julefrokost i weekenden. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Derfor håber de, at de inden nytår kan nå at sælge for en halv million kroners folkeaktier, for det vil dermed også sikre næste års spillerkontrakter, når de skal tegnes. Og gode ligaspillere er ifølge bestyrelsesformanden lig med gode ungdomsspillere:

- Vores spillemæssige filosofi er, at vi skal have en erfaren ligaspiller på hver positiv suppleret med en ungdomsspiller, så de unge kan spejle sig og lære at spille ligahåndbold, siger han og fortsætter:

- Vi vil gerne støtte op om det arbjede, Randers gør for at udvikle talenter og ligaprofiler.

Gave til alle fans

Begejstringen fra Randers HK's side er så stor, at de allerede nu har en tidlig julegave at give som tak for den store opbakning fra lokalbefolkningen.

Til næste års første hjemmekamp vil er nemlig være gratis entré til Randers HK's hjemmekamp.

- Folk vil den her klub, og så må vi som klub vise, at vi også kan leve op til den opbakning, vi har fået fra folk, siger Henrik Schaar.