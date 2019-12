Tiden er ved at rinde ud: Håndboldklub mangler penge for at undgå lukning

Henrik Schaar, bestyrelsesformand i Randers HK, er klar til at gå en runde ved de faste støtter og sensorer for at se, om de vil bidrage med de cirka 700.000 kroner, som klubben mangler for at sikre overlevelse.

Håndboldklubben Randers HK har kniven for struben.

Klubben har gennem længere tid levet en økonomisk usikker tilværelse, og den satte derfor sidst i efteråret gang i en stor og folkelig overlevelseskamp. Via blandt folkeaktier skal klubben skaffe tre millioner kroner inden årets udgang, ellers er det slut. Nøglen må drejes om og klubben lukke ned.

I forsøget på at sætte skub i salget folkeaktierne oprettede klubben en midlertidig butik i Randers for at øge synligheden og booste salget. Fredag lukker den, og det er ved at være tid til at gøre regnskabet op.

Så mange penge er der torsdag morgen solgt folkeaktier for.

2.283.000 er indsamlet indtil videre. Selvom det er et stykke fra målstregen, er bestyrelsesformanden fortrøstningsfuld.

- Jeg synes, at det er rigtig flot, og vi er meget taknemmelige for den støtte, siger Henrik Schaar til TV2 ØSTJYLLAND.

Faste støtter skal spørges

Han fortæller, at de cirka 1,4 millioner kroner kommer fra helt almindelige randrusianere, mens de resterende kommer fra den mere faste kreds omkring klubben og sponsorer.

Selvom den midlertidige, fysiske butik lukker fredag aften, er det stadig muligt at købe folkeaktier nogle dage endnu.

Randers HK-spillerne jubler over sejr ude mod EH Aalborg. Men i kulissen lurer alvoren. Klubben har indtil årets udgang til at skaffe tre millioner kroner for at sikre overlevelse. Lige nu mangler cirka 700.000 kroner. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Bestyrelsesformanden fortæller, at han ikke forventer at nå de tre millioner alene via salget af aktierne, og derfor venter der nu ham og andre klubfolk et stykke arbejde over julen.

- Vi skal gå en sidste runde ved de trofaste, aktionærer og store sponsorer og høre, om de vil være med til at lukke hullet. Er svaret her nej, så må vi lukke, siger Henrik Schaar, der altså har en ultimativ deadline ved årets udgang. Han håber dog, at der i løbet af juledagene kommer en endelig afklaring.

- Den store folkelige opbakning fra randrusianerne gør, at jeg er fortrøstningsfuld, men jeg har ikke nogen garantier eller en gylden konvolut liggende, siger Henrik Schaar.

Lykkes det ikke klubben at få de sidste cirka 700.000 kroner i hus, vil de personer, der har købt folkeaktier, få deres penge tilbage.

Jan har købt aktier i stor stil

En af dem, der allerede har spyttet i kassen, er Jan Hansen. Han har i alt købt aktier for 35.000 kroner og opfordrer andre til at gøre det samme.

- Jeg vil gerne støtte Randers HK på den lange bane. Jeg tror fortsat på, at klubben eksisterer efter nytår. Jeg vil opfordre alle i byen og hele landet til at støtte det. Man kan for eksempel købe en aktie for 1.000 kroner og give den i julegave, sagde Jan Hansen til TV2 ØSTJYLLAND i forbindelse med åbningen af pop-op-butikken for tre uger siden.

Randers HK-fan Jan Hansen.

- Randers HK betyder rigtigt meget for mig og for byen. Jeg støtter op om Randers HK, fordi uden klubben mangler vi en eksponeringsplatform i byen. Det er hele byen, der forsvinder fra håndboldkortet, sagde Jan Hansen.