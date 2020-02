Gravede stjålne våben ned i haven: Nu skal han flere år i fængsel

I Retten i Randers blev en 43-årig mand tirsdag idømt to år og otte måneders ubetinget fængsel for indbrud og besiddelse af skydevåben. Arkivfoto.

Et våbenskab med fire haglgeværer, en riffel og store mængder tilhørende ammunition.

Det var, hvad Østjyllands Politi fandt ved en adresse på Djursland tilbage i oktober.

I dag idømte Retten i Randers så adressens 43-årige mandlige beboer to år og otte måneders ubetinget fængsel for at have brudt ind i en villa i Grenaa, hvorfra han har stjålet det våbenskab, som de fem skydevåben var opbevaret i, og derefter transporteret dem til sin adresse på Djursland, hvor politiet altså fandt dem nedgravet i haven.

Østjyllands Politi fandt i oktober 2019 flere båven med dertilhørende ammunition på en ejendom i Norddjurs. Foto: Øxenholt foto

- Jeg er overordnet set tilfreds. Retten fulgte vores påstand om, at våbenbesiddelsen i dette tilfælde var en skærpende omstændighed. Dels fordi de var blevet anskaffet ved et indbrud, men også fordi de var opbevaret et offentligt og nemt tilgængeligt sted, siger anklagerfuldmægtige Jacob Gents til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 43-årige erkender indbruddet, men nægter våbenbesiddelse under skærpede omstændigheder. Han har nu 14 dages betænkningstid, hvis han ønsker at anke den kendelse til Landsretten.

To medtiltalte gik fri

Efterforskningen af sagen førte til anholdelse af to medtiltalte mænd på henholdsvis 36 og 40 år, som også var tiltalt for indbrud og våbenbesiddelse under særligt skærpede omstændigheder. Begge blev dog frifundet.

- Vi påstår jo, at de to medtiltalte også burde dømmes. De blev frifundet, og det vil vi tage til efterretning. Så er det vores opgave at finde ud af, om vi vil indstille en anke til Landsretten, siger Jacob Gents.

Den dømte blev udover indbruddet og våbenbesiddelsen dømt for besiddelse af euforiserende stoffer, da man under ransagningen af hans bopæl også fandt en mindre mængde amfetamin.

