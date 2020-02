60-årig varetægtsfængslet: Stak sin samlever over 20 gange med kniv

En 60-årig mand blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør efter at have stukket sin samlever over 20 gange med kniv. Foto: Østjyllands Politi

Omkring klokken 3 natten til tirsdag blev en 61-årig kvinde stukket over 20 gange med kniv i både ansigt, hoved, ryg, nakke, skulder, hænder og bryst i sin lejlighed i Aarhus V.

Kvinden blev fundet i opgangen til lejligheden af en anden beboer, som herefter alarmerede politiet.

Politiet kom hurtigt til stedet, og her blev kvindens 60-årige samlever, der stadig befandt sig i deres lejlighed, anholdt.

Varetægtsfængslet i 4 uger

Tirsdag formiddag blev den 60-årige mand fremstillet i grundlovsforhør in absentia. Manden var altså ikke selv til stede, fordi en læge vurderede, at han ikke var egnet til at deltage.

Politiet mente, at der var grundlag for at sigte og varetægtsfængsle manden for drabsforsøg, men det mente retten ikke.

- Man vurderer ikke, at kvinden har været i livsfare, og derfor ville retten kun varetægtsfængsle den 60-årige for begrundet mistanke for grov vold. Det betyder dog ikke, at sigtelsen for drabsforsøg ikke bliver rejst, fortæller anklagerfuldmægtig Rasmus Thisted fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi mangler stadig at efterforske dele af sagen, før de endeligt kan sige, hvad den 60-årige officielt bliver sigtet for.

Efter dagens grundlovsforhør er den 60-årige blevet varetægtsfængslet i 4 uger.

Den 61-årige kvinde er fortsat indlagt, men hun er uden for livsfare.