Drabssigtet kvinde fra plejehjem bliver frivilligt i fængsel

Det sker få dage efter, fire beboere var blevet indlagt på kort tid med lignende symptomer. Og det er samme dag, to af de fire beboere på usædvanlig vis bliver genindlagt.

Her varsler Østjyllands Politi over for Randers Kommune efterforskning, efter Regionshospitalet Randers har sendt en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, som efterfølgende har anmeldt plejehjemmet.

To og to til medicinhåndtering

Fem af politiets efterforskere er, fremgår det, allerede dagen efter - 4. marts - på Plejecenter Tirsdalen. Samme dag genindlægges en tredje beboer.

Sagen fører i de efterfølgende dage til en række tiltag på plejehjemmet, viser dokumenterne.

Personalet skal nu arbejde to og to, når der håndteres medicin. Der sættes gang i kontrol og optælling af medicin hos alle beboere. Der kaldes ekstra mandskab på arbejde om aftenen og natten. Og så sættes der fast vagt på to boliger, fremgår det.

TV2 ØSTJYLLAND har udgivet en podcastserie om hele sagen kaldet 'Forgiftet på plejehjem'. Du kan høre de tre første afsnit herunder: