Tyv ankom på løbehjul - stak af i amerikanerbil

Indbrud på samme gade

Anmeldelsen om tyveriet fik politiet søndag klokken 8.58, og senere på dagen kom endnu en anmeldelse fra Vestergade i Ulstrup. Her havde der ligeledes været indbrud, hvor nogen havde forsøgt at stjæle to veteranbiler. Det lykkedes dog ikke.

Der er endnu ikke et signalement af gerningsmanden, fordi politiet ikke har fået set overvågningsvideoen igennem endnu, men ifølge døgnrapporten skal sagen nu efterforskes nærmere. Der er sikret spor på begge gerningsteder.