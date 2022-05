Efter afsløringer på plejehjem: Vil have langt mere kontrol med medicin

Har du oplysninger i sagen, kan TV2 ØSTJYLLANDs lokalreporter i Randers Kommune, Mads Otte, kontaktes på tlf. 27 42 13 34 eller på mail til maot@tv2oj.dk.



Så sent som i efteråret 2021 forsvandt der på Plejecenter Tirsdalen i Randers angiveligt medicin af samme type, som senere blev fundet i en 80-årig forgiftet beboers krop.

Det kunne TV2 ØSTJYLLAND søndag afsløre på baggrund af kvindens sundhedsjournal, som TV2 Østjylland har fået adgang til.

Det får nu byrådsmedlem for Beboerlisten, Bjarne Overmark, til at reagere. Han vil have langt mere kontrol med medicin på plejecentrene i Randers.

- Jeg vil på førstkommende byrådsmøde bede borgmesteren om at give en redegørelse over, hvordan man egentlig fører kontrol med de her ting rundt omkring, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

I den 80-årige beboers sundhedsjournal, som TV2 Østjylland har fået adgang til, gør kvindens læge opmærksom på den forsvundne medicin, der er af samme type som den, der blev fundet i kvindens krop. Sundhedsjournalen dokumenterer forløbet, hvor kvinden tre gange bliver indlagt på hospitalet med medicinforgiftninger.

- Da jeg har undret mig over forløbet, hvor en pt. bliver indlagt med forgiftning med benzodiazepin uden at have fået denne medicin ordineret, har jeg talt med leder på plejehjemmet Susanne Tvede telefonisk. Dette da jeg ved, at der på plejehjemmet i efteråret 2021 forsvandt medicin inden for denne stofgruppe, skriver behandleren den 8. marts i forbindelse med kvindens anden indlæggelse.