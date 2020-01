Armlægnings-konkurrence i Randers: - Lille gut kan slå stor mand

VIDEO: Få tips og tricks til at blive bedre til at lægge arm.

De fleste har nok dystet mod deres forældre derhjemme eller kammeraterne i byen.

Men armbrydning er også en seriøs sportsgren for nogle. En række af Danmarks bedste i disciplinen var lørdag samlet til konkurrencen "New Year Arm Brawl 2020" i Randers.

Omkring 50 deltagere var mødt op på baren Tante Olga i Randers, hvor nysgerrige publikummer kunne betragte de mange armbrydere i aktion.

- Det er rigtig spændende, og jeg er rigtig glad for alle de mennesker, der er mødt op. Der er en god stemning, siger Heine Madsen, der er jysk mester i venstre arm, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at armbrydning ikke kun er for store, stærke mænd.

- Der er folk, som har alle mulige størrelser. Armlægning har meget med teknik at gøre, så en lille gut kan sagtens slå en stor mand, siger han.

Verdensmester kommer med tips

En af deltagerne er Nicholas Nyberg fra Viborg, der er verdensmester i juniorklassen, selvom han først lige er startet med at lægge arm for alvor.

- Det er god træning, og det er fedt at være sammen med alle de her mennesker. Det er et super godt fællesskab at komme i, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er fedt at prøve kræfter med hinanden, man får mulighed for at teste alle sine medarmlæggere.

I videoen øverst i artiklen giver Nicholas Nyberg tips og tricks til, hvordan du kan blive en bedre armbryder.