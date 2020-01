5-årige Silke til Håndboldens Dag: - Jeg hepper mest på Danmark

I aften løber Mikkel Hansen, Jannick Green og co. på banen til Danmarks første kamp ved EM i håndbold, som bliver afholdt i Sverige, Norge og Østrig.

Vi hepper på Danmark! Silke Galsgaard, Galten

Tusindvis af danskere vil med garanti sidde klinet til skærmen, ligesom treårige Lærke Galsgaard og hendes femårige storesøster Silke Galsgaard, som var blandt de omkring 400, der var mødt op til "Håndboldens Dag" i Galten lørdag formiddag.

- Vi hepper på Danmark, siger Silke Galsgaard og fortsætter:

- Vi har set dem, men så nogle gange scorer de ikke. Så siger mor BUH, og mor synes det er øv (hvis de ikke scorer, red.).

Landsholdets succes smitter

Håndboldens Dag er en del af det landsdækkende initiativ "Bevæg dig for livet, som har til målsætning at gøre Danmark til verdens mest aktive nation i 2025.

I årets udgave slog mere end 30 håndboldklubber i Region Midtjylland dørene op til blandt andet spil med bløde bolde, håndboldtatoveringer og konkurrencer, hvor man kunne vinde EM-billetter.

Alle drømmer jo om at blive den næste Mikkel Hansen eller Niklas Landin Ungdomsformand i Galten FS

Danmarks succes ved de seneste slutrunder har for alvor sat gang i interessen for Håndboldens Dag.

- Når der bliver snakket om herrelandsholdet, så får folk også lyst til at prøve at se, hvad håndbold egentlig er, og selv prøve det af. Alle drømmer jo om at blive den næste Mikkel Hansen eller Niklas Landin, siger Emma Schjødt Hansen, der er tovholder og ungdomsformand i Galten FS.

Hun har bemærket en stigning i antallet af deltagere ved Håndboldens Dag.

- Fra sidste år til i år har vi godt kunne mærke at folk har spurgt lidt ind til det. Og jo det hænger jo nok sammen med, at der er kommet lidt mere succes og folk er blevet mere bevidste om, hvad håndbold går ud på, siger Emma Schjødt Hansen.

Danmark spiller mod Island klokken 18:15 lørdag aften.