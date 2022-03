Zelenskij opfordrer danskerne til at tænde lys for Ukraine

Præsidenten siger, at der tændes tusindvis af lys i ukrainske kirker for at mindes de dræbte. Og han opfordrer danskere til at gøre det samme.



- Jeg vil opfordre til, at man i dag hjemme i de danske familier tænder et lys til minde for de ukrainske liv, der er gået tabt i den russiske invasion. Et minde for dem, der har ofret deres liv for vores fred og frihed, siger han.

- Jeg ved, at i Danmark er stearinlys et billede på hygge og et normalt hjemmeliv. Det er et liv, som mange mennesker i Ukraine knap nok kan forestille sig.