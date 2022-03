Husker du Jutlandia? Nu vil læge kopiere idéen

Under Koreakrigen fungerede skibet Jutlandia som et flydende hospital, og nu vil et borgerforslag skabe hospital på skinner.

I hvert fald hvis det står til overlæge på operation og intensiv på Regionshospitalet Randers Helge Macintyre. Han håber med et borgerforslag at opnå de 50.000 underskrifter, som det kræver, for at Folketinget behandler borgerforslagene.