Efter sag om urinpletter vil endnu en kommune sende ældres vasketøj ud i byen

Næsten samme beløb har Syddjurs Kommune villet spare på samme måde, og TV2 ØSTJYLLAND kunne i sidste uge fortælle, hvordan dén vaskeordning vækker harme hos beboere og pårørende, fordi en del af tøjet er misfarvet af gamle urin pletter.

Vil kigge mod Syddjurs

Lige nu skal Odder Kommune tage stilling til, hvordan besparelserne mere præcist skal udmøntes. Men besparelserne skal findes, og det vil betyde, at ældre i Odder Kommune kan se frem til at få vasket tøjet andetsteds indenfor kort tid.

Anne Stenbæk, Sundheds- og Omsorgschef i Odder Kommune vil dog tage erfaringerne fra Syddjurs Kommune med til arbejdsbordet, lyder det.

- Jeg har set, hvordan det ser ud i Syddjurs Kommune, og det er klart, at det vil vi tage med, når vi skal kigge efter mulige firmaer, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Udvalgsformand ikke bekymret

Besparelserne kommer, fordi pengeforbruget i området for Sundhed og Voksne kommer til at sprænge budgettet.

Men at der skal findes besparelser på de ældres tøjvask kan vise sig at være en fordel, mener udvalgsformanden for Sundhed og Voksne Finn Thranum (V). Han mener ikke, det er kommunens opgave at varetage den opgave.

- Selvfølgelig har jeg en forventning om, at der findes private virksomheder, der kan løse den opgave. Det skræmmer mig overhovedet ikke, hvad de har oplevet i Syddjurs Kommune, siger Finn Thranum (V) til TV2 ØSTJYLLAND.