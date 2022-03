Her skal ny skov skyde op - hvis landmænd vil lægge jord til

I efteråret var skovprojektet i høring, og det kastede blandt andet et høringssvar af sig fra fire landmænd i området, som tilsammen ejer i omegnen af 80 procent af jorden, skriver de fire. De er på ingen måde med på at sælge.

- Jeg ønsker ikke at sælge. Det er det helt korte svar. Jeg har drevet landbrug på stedet i over 40 år og har ofret mange penge på rationelle, store marker, sådan at vi har kunnet dyrke fødevarer, som alle har kunnet betale sig fra. Det er helt vildt, at man går ud og tager så fine, store marker og omdanner dem til stor skov, i stedet for at tænke på fødevareforsyningen, siger Jørgen Brendstrup fra Nissetgård øst for Nisset og fortsætter:

- Som landmand er jeg sat i verden for at sikre fødevareforsyningen, men for dem (Naturstyrelsen, udvalget red.) er det åbenbart bare noget, der skal hentes i supermarkedet. De tænker slet ikke på producenterne. Så skal man til at hente fra udlandet, men de sviner helt sikkert mere end os. For mig forekommer det helt ude i hampen, siger Jørgen Brendstrup.

Formand: Vi er tålmodige

Udvalgsformand Rune Kristensen tilkendegiver over for TV2 ØSTJYLLAND, at han godt er bekendt med, at ikke lodsejere er lige varme på idéen, men der er også lodsejere, der er positive, siger formanden og understreger, at der er en grund til, at projektaftalen er 20-årig.

- Det er også for at sige, at det her er ikke en aftale, vi løber fra, siger Rune Kristensen.