Østjyde med i Toppen af Poppen

Steen Jørgensen

I år vil seerne blandt andet møde sanger og sangskriver Steen Jørgensen, der er bedst kendt som forsanger i rockbandet Sort Sol.



Bandet spillede sin første koncert i 1977 – dengang under navnet Sods. Siden er det blevet til ni albums, tre opsamlingsalbums, og Sort Sol er blevet hædret med en lang række priser ved Danish Music Awards.

Blandt andet vandt de i 1992 tre priser for albummet 'Flow my firetear'. I 1994 høstede de fire statuetter for opfølgeren 'Glamourpuss', som blev bandets mest solgte album og blandt andet tæller et af Sort Sols største hits, nemlig 'Let your fingers do the walking'.