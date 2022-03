Plan om flere fritgående dyr skaber bekymring

Ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) går natur og dyrevelfærd også hånd i hånd.



- De her dyr kommer til at få det fantastisk. De kan udleve en meget mere naturlig adfærd i de her store, sammenhængende arealer, end hvis man for eksempel sammenligner med produktionsdyr, siger hun.

Fortsat bekymring blandt brugere

På trods af Naturstyrelsens forarbejde og planer, er Henriette Pihl fra Brugerlaug Fussingø stadig bekymret.

- Jeg har læst deres plan for at sætte ind, hvis de mangler føde, og det er, at de skal have grene med knopper og kviste. Men kvæg kan ikke leve af bark og kviste. Kvæg er græssere, så deres fødekilde er græs, siger Henriette Pihl fra Brugerlaug Fussingø.