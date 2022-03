To anholdt da de ville hente kokain i pakkeshop

To mænd og en kvinde var fredag taget til en pakkeshop i Tilst for at hente en pakke, men pakken var væk. Til gengæld blev de tre mødt af politiet og anholdt.

Pakken, som indeholdt et kilo vakuumpakket kokain, var dagen før blevet snuppet af Toldstyrelsen under en kontrol hos en kurervirksomhed i Silkeborg. Det skete i en stikprøvekontrol.

Pakken var afsendt fra et nordeuropæisk land, som politiet ikke definerer nærmere.

- Vi ser med jævne mellemrum mere eller mindre kreative forsøg på at smugle kokain og andre typer narkotika ind over grænsen. I samarbejde med politiet arbejder vi målrettet på at finde narkotika, ikke mindst kokain, da stofferne er ulovlige og ekstremt sundhedsfarlige, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund.