Falsk køber stak af med motorcykel

Tilfældigt stoppede en patrulje lidt over midnat to mænd, som befandt sig ved siden af en bil på en p-plads, da de havde mistanke om, at de to havde stoffer på sig, og visiterede begge.

Den ene, en 17-årig, havde nogle poser med hash, nogle tusind kroner i kontanter og en digitalvægt i lommerne. I hans taske, der lå inde i bilen, fandt betjentene desuden nogle joints og hash i salgsposer.

Politi: Tjek ID

Disse fund fik politiet til at ransage den 17-åriges bopæl i Aarhus V. Og det var her, at man i et kælderrum fandt den motorcykel, der var blevet stjålet tidligere på dagen.