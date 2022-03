Havneudvidelse deler vandene: Nu inviterer borgmesteren til konference

Derfor vil borgmesteren og rådmanden nu invitere til to borgerkonferencer, hvor alle er velkomne til at deltage og bidrage til dialogen om en mulig udvidelse.



"Vi mener begge, at Aarhus Havn spiller en vigtig rolle for livet i hele vores østjyske region og er med til at understøtte vores økonomiske vækst, der sikrer arbejdspladser og finansierer vores velfærd. Vi vil også gerne understøtte godstransport via skibstrafik, som er et vigtigt redskab, hvis vi skal lykkes med at bekæmpe klimaforandringerne," lyder det blandt andet fra de to.