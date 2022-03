Ny hjemmeside skal hjælpe ukrainske flygtninge i job

Op mod 26.000 har søgt ophold eller asyl

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) glæder sig over, at partnerskabet hurtigt har været i stand til at samle de vigtigste informationer på hjemmesiden.

- Regeringen har fokus på, at de ukrainske flygtninge i første omgang bliver ordentligt modtaget og får hjælp og trygge faste ramme.

- Men vi hører også, at mange af ukrainerne gerne vil i arbejde og bidrage. Derfor har vi lavet en særlov og oprettet partnerskabet for at gøre det muligt at træde ind på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt, skriver han.