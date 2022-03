Særloven for ukrainske flygtninge er vedtaget i Folketinget

Bliver gjort meget for frit kommunevalg

Fredag blev der også indgået en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om, hvordan de ukrainske flygtninge skal modtages ude i landets kommuner.

Ifølge aftalen skal ukrainerne have anvist en kommune at bo i senest fire dage efter, at de har fået opholdstilladelse i Danmark. Og der vil blive gjort meget for, at de kan bo i den kommune, de selv ønsker, hvis de har familie eller bekendte boende der, forsikrede regeringen og KL.