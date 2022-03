Ukrainske flygtninge kan tyvstarte opholdsansøgning

Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyser, at ukrainske flygtninge, der er kommet til Danmark, allerede nu kan søge om ophold under den særlov, der forventes at blive vedtaget senere på ugen.

Loven giver ukrainske flygtninge særlige forhold og muligheder for at få opholdstilladelse i Danmark. Det skal sikre, at de ikke bare kan være i Danmark, men hurtigt blive en del af samfundet.

- Et bredt flertal i Folketinget er enig om, at det skal gå hurtigt med at få ukrainerne i arbejde og i skole.