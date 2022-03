Ukrainere skal fordeles i kommuner inden for fire dage

En del af aftalen omhandler, at regeringen vil søge opbakning i Folketinget til at lempe eller dispensere fra byggelovgivning, så der kan skaffes boliger nok.



Ifølge aftalen vil regeringen også søge at give kommunerne "fleksibilitet" i forhold til de krav, der er til kommunerne integrationsindsats.

I den særlov, der er på vej og som skal give ukrainere et opholdsgrundlag, vil det fremgå, at kommunerne får mulighed for at udsætte eller stille krav og regler i bero i forhold til dele af integrationslovens regler.

- Mit bedste gæt er, at det her er den første af flere aftaler, vi laver med kommunerne, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til TV 2.