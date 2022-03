Kæmper for kaserne i Randers

Byens placering og størrelse er blandt nogle af politikerens argumenter for, hvorfor at Randers er et oplagt valg til igen at huse soldater.

- Randers har blandt andet øvelsesterræn ude på Djursland ved Hevring, som ligger meget tæt på. Der er gode transportmuligheder for værnepligtige og soldater hertil Randers, og så er det en stor by, som kan håndtere den store arbejdsplads som et kaserne vil være, siger han.

Gevinst for Randers

Størstedelen af det tidligere Randers Kaserne er i dag omdannet til andre formål.