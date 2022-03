Stort fakkeltog i aften: Beboere vil stoppe frygten efter drab på 21-årig

- Folk er bange for at gå udenfor. Både unge og gamle er i højeste alarmberedskab. Vi er nødt til at gøre noget ved det, for det skal være et fredeligt og roligt kvarter, hvor alle er trygge, siger Anne Sølvbjærg til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun håber, at flere hundrede mennesker vil deltage i fakkeltoget fredag aften. Sammen vil de sende et signal om, at de ønsker, at det igen bliver trygt at gå udenfor.