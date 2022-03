Dansk Ukraine-indsamling smadrer alle rekorder

Danskerne er gavmilde

Ifølge Morten Jørgensen viser de mange donationer, at danskerne og danske fonde og virksomheder er generøse.

Samtidig er den massive medieomtale dog også med til at få danskerne til at gribe til lommerne:

- Man kan jo dagligt se i nyhederne, at situationen bliver værre og værre, og at der er et kæmpe behov for humanitær hjælp i Ukraine. Det tror jeg også, danskerne kan se, siger han.

Rekord med blandede følelser

Men selvom antallet af indsamlede kroner overstiger alt, Morten Jørgensen tidligere har set, så er det med blandede følelser, at man slår den slags rekorder:

- Når vi samler ind, er det altid på en trist baggrund der omhandler rigtige skæbner og mennesker, der lever livet på flugt eller det der er værre.

- Men vi er jo enormt taknemmelige og glade for, at danskerne viser den her opbakning. Først og fremmest til sagen, men selvfølgelig også til os nødhjælpsorganisationer, siger Morten Jørgensen til TV 2 Lorry.