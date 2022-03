Indsamling til Ukraine slår alle hidtidige rekorder

Aldrig har den danske støtte under humanitære katastrofer været større end under Ruslands invasion af Ukraine.

I hvert fald ikke når det kommer til indsamlinger, fortæller Stig Fog, som er projektleder for Danmarks Indsamling og indsamlingsansvarlig under støttekoncerten "Sammen for Ukraine".

Præcis hvor mange penge, der er blevet doneret, står ikke fast, men én ting er sikkert: Beløbet slår alle hidtidige rekorder.

- Det her bliver den største folkelige pengeindsamling i danmarkshistorien. Lige nu ligger vi et sted mellem 900 millioner og en milliard kroner, siger Stig Fog.