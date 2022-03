Sådan kan man også hjælpe: Bibliotek printer medicinsk udstyr til Ukraine

- Den her 3D-printer er ikke verdens hurtigste teknologi, siger bibliotekaren, som glæder sig over at kunne bidrage.

- Her er noget konkret, hvor vi ved, der er et behov, og der er skabt en kanal til at få udstyret frem, og så gælder det bare om at få så mange 3D-printere i gang som muligt, siger Jane Kunze.