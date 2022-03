Støttekoncert for Ukraine på storskærm i Aarhus

Under overskriften ’Sammen for Ukraine’ slår DR og TV 2 sig sammen om en større støttekoncert til fordel for krigen i Ukraines ofre.

Udover at en perlerække af danske musikere lørdag vil spille, vil der også være mulighed for at støtte krigens ofre via et samarbejde med en række større danske nødhjælpsorganisationer, der er aktivt til stede i og omkring Ukraine.

Muff, Sahl og fællessang

I Aarhus holder Musikhuset i forbindelse med støttekoncerten et storskærmsarrangement, som begynder klokken 19 med fællessang. Det oplyser Musikhuset i en pressemeddelelse.

Katrine Muff, kendt fra DR's Fællessang, og et pigekor fra Aarhus Musikskole synger for. Herefter tager Nicklas Sahl over og underholder indtil klokken 19.30, når støttekoncerten går i gang.

- Det er i alvorlige situationer som denne, at det er virkelig vigtigt at stå sammen for frihed og fællesskab, siger TV 2s kanalchef Dorthe Thirstrup og fortsætter:



- Sammen med DR vil vi gerne give danskerne muligheden for at gøre en forskel. Eksempelvis ved at samles om ønsket om fred eller ved helt konkret at bakke økonomisk op om nødhjælpsorganisationernes akutte arbejde.