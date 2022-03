Borgerforslag om afgiftsfri benzin og diesel når 80.000 underskrifter

Vognmand står bag forslaget

Når et borgerforslag når over 50.000 underskrifter, skal det fremsættes som et forslag i Folketingssalen, hvor det skal diskuteres.

Bag borgerforslaget står Morten Overgaard Kjeldsen fra Aarhus, der til daglig arbejder som lastbilchauffør.

Han siger til TV 2 ØSTJYLLAND, at han har stillet forslaget, for at den almindelige dansker skal kunne følge med prisstigningerne.

- Med de benzinpriser, vi ser i dag, koster det 600 kroner ekstra om måneden at køre i vores bil, siger Morten Overgaard Kjeldsen.