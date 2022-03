Vognmand får ekstraregning på 150.000 - nu vil han have et 'krigstillæg'

Sådan sparer du penge på benzinpriserne

Tidligere lød et gængs råd, at det var muligt at få billigere benzin om søndagen eller morgenen. Men sådan er det ikke længere.



- I gamle dage var det sådan, at prisen var langt mere dynamisk i løbet af dagen. Men det er ikke tilfældet længere, siger Ilyas Dogru, forbrugerøkonom hos FDM.



Hans bedste råd til bekymrede bilister ved tankstationen er, at de skal begynde at overveje, om de overhovedet har brug for at køre, eller om de kunne klare turen med cyklen.