Én grad lavere sparer fem procent på varmeregningen - sådan sparer du selv

Det sker på et tidspunkt, hvor energipriserne i forvejen er kraftigt stigende, og de lægger pres på mange danskeres økonomi. Derfor har TV 2 bedt Martin Salamon komme med en række enkle råd til, hvordan du kan spare på varmen derhjemme.

Ikke under 18 grader

Ifølge Martin Salamon er der grænser for, hvor langt ned man bør sætte temperaturen i hjemmet.

- Man skal ikke have under 18 grader i hjemmet, så risikerer man bare at blive syg, siger Martin Salamon.

