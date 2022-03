Gaspriser rammer familie hårdt: - Vi kan blive sat på gaden

Han fortæller, hvordan det tager hårdt på dem som familie, at de nu er usikre på, hvad fremtiden bringer.

- Vi har et barn på vej, der gerne skulle dukke op inden for 14 dage, men nu er vi bekymrede for vores fremtid, og om vi har råd til at bo her, siger han.

Alene i sidste måned fik de en regning på cirka 4.000 kr. for gas. Og sammen med stigningen på prisen for benzin er familien nu så økonomisk presset, at de får svært ved at få det til at løbe rundt.