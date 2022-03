Først jublede de, men nu er udsigten til ny cykelsti usikker

- Det er meget markant. Vi oplever prisstigninger på et sted mellem 30 og 50 procents stigninger på enkeltmaterialer over det seneste halvandet år. Vi lægger selvfølgelig en buffer ind, når vi projekterer, og i det store hele plejer det at udligne sig. Men den her udvikling er for markant til, at vi forventer at kunne håndtere det inden for de økonomiske rammer, siger han.

Derfor skal forvaltningen nu i gang med at regne på, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre.

- Vi skal i gang med en gennemgang af en større portefølje for at finde ud af det, konstaterer Morten Skou Nicolaisen.

Ud over cykelstiprojektet i Solbjerg-Tranbjerg, skal der altså også kigges på en række andre sager.