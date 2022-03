Aktion mod social dumping: Flere virksomheder i søgelyset

Ernst O. Nielsen forklarer, at den yderligere kontrol kan bestå af forskellige ting.

- Det kan betyde, at vi tager ud for at kigge hos dem igen. Det kan også betyde, at vi forsætter kontrollen ved skrivebordet. Her kontakter vi virksomheden og beder om materiale og informationer angående de ting, som vi synes er interessant at kigge nærmere på, siger han.

Umiddelbart er der i første gang ikke en økonomisk konsekvens for de virksomheder, der har fået besked om, der skal foretages yderligere kontrol. Resultatet af den videre kontrol vil være afgørende for om virksomheden får en regning for manglende betaling af skat og moms

- Udover et skattekrav kan en virksomhed også få en bøde, hvis de mangler at opsætte skilt på byggepladsen eller hvis det viser sig at der er tale om unddragelse ved den manglende angivelse af skat og moms, men det kan først afgøres, når sagen hos os er afsluttet, forklarer Ernst O. Nielsen.

På landsplan var der kontrolbesøg på i alt 69 virksomheder landet over. Ud af dem kan 52 forvente yderligere kontrol - altså 75 procent af virksomhederne.