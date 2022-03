Skød fyrværkeri af mod politiet - nu er han fængslet

Frifundet for indbrudstyveri og hærværk

I perioden op til affyringen af bomberørsskuddene mod en patruljebil i december 2020 var den 20-årige også tiltalt for flere forskellige forhold af tyverier fra henholdsvis en købmand og en tankstation.

Ligeledes var han tiltalt for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen ved at have kravlet op i en byggekran i omkring ni meters højde, hvorfra han blev sigtet for verbale overfald mod forskellige betjente.

Den 20-årige blev ved retten kendt skyldig i 13 af de 15 forhold, herunder besiddelse af en mindre mængde skunk. Han blev frifundet for indbrudstyveri og hærværk begået på en skole.

Dommen, der blev idømt som en tillægsstraf, blev modtaget.