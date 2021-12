Vaccination af de yngste elever kan sikre skolestart

- Vi vil helt klart gerne have vaccinetilslutningen blandt skolebørnene højere op. Det er det, der skal til, for at holde skolerne åbne hen over den næste måneds tid, hvor vi får meget mere smittespredning med omikron, siger hun til DR.

Foreslår alternativer restriktioner

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, mener godt, at skolerne kan åbne.

For at sikre det har han opfordret sundhedsministeren til at få Epidemikommissionen til at vurdere alternative restriktioner.

- Vi ved, at et forsamlingsloft virker smittedæmpende. At lukke storcentre kunne være en anden mulighed for at bremse den voldsomme stigning i smitten, siger Peder Hvelplund.