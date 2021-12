Ekspert: Det kan blive nødvendigt med en ny type vaccine

Selvom de fleste har danskere har fået både andet og tredje stik, kan der ifølge overlægen være udsigt til flere vacciner i fremtiden.

- Jeg tror, at vi skal lære at leve med corona, også i Danmark. Derfor kan det være, at vi kommer til at skulle have et fjerde stik, eller måske et stik med en vaccine, der er lidt bedre egnet til de her nye varianter, vi ser, siger han.