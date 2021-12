Han hørte sin mors sidste åndedrag gennem telefonen på hendes bryst

Derfor rykker han ud med sin meget personlige historie om det, at miste ens nærmeste, mens man sidder inde.

- Når man hører om voldsepisoder i fængslerne, er det ikke så tit, at journalisterne fortæller, at det ofte foregår på de her specialafdelinger. Det er meget sjældent, jeg har oplevet vold, og jeg har siddet i fængsel en del. Der skal også noget positivt ud om Kriminalforsorgen. Om det her med, at de kan hjælpe en. Om, at når lokummet brænder for en indsat, er de også klar til at smide, hvad de har i hænderne og hjælpe, siger John Hansen.

Kort tid tilbage at leve i

Han sidder som omtalt på et lukket afsnit. Han har siddet inde i omtrent halvandet år nu og har altså udsigt til mange år endnu bag fængslets mure.

For overhovedet at få lov til at komme på ordinær udgang fra fængslet, skal han først have afsonet en tredjedel af straffen. Det er der længe til.

Sådan er rammerne for fanger på lange afsoninger, og der er ikke en klage at spore, da John Hansen fortæller om det vilkår.

Alligevel får han i maj ekstraordinært lov til at forlade fængslet i nogle timer iført håndjern og med tre vagter som følge.

Den ekstraordinære udgang får han tildelt, fordi hans mor er meget syg. Hun har kræft, hvilket hun har haft i mange år, men hun er nu terminal patient og altså på vej til at dø.

- Min mor har haft kræft i mange år. Hun havde myelomatosekræft (kendt som knoglemarvskræft, red.). Det sætter sig i knogler og alt sådan noget. Og så går det pludselig rigtig, rigtig hurtigt ned ad bakke med hendes sygdom.

Særlig tilladelse til udgang

Det er morens læge, der ifølge John Hansen selv ringer til fængslet om eftermiddagen fredag den 14. maj og gør dem opmærksomme på, at hun nu kun har kort tid tilbage at leve i – måske bare en uge.

Fredag eftermiddag er et kritisk tidspunkt, for som på mange arbejdspladser er det ikke i weekenden, at kontorstolene er hårdest belastede.

- Men alligevel bliver der trukket i en masse tråde. Da der bliver ringet herind fredag, er der nogle ansatte, der laver noget i løbet af hele weekenden, så politiet og juristerne om mandagen kan godkende min udgang, og om tirsdagen er jeg allerede ude, fortæller John Hansen og understreger, at det er sådan en indsats, der gør, at han nu fortæller sin historie.