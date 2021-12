Smittetal stiger efter jul: Over 16.000 nye tilfælde

Regeringen har blandt andet med henvisning til varianten indført en række restriktioner og skruet op for test- og vaccinationsindsatsen.

Variantens nærmere egenskaber er fortsat ved at blive undersøgt.

Men ifølge SSI har den formentlig nedsat følsomhed over for antistoffer og er muligvis mere smitsom. I Danmark og flere andre lande har man konstateret, at den har resulteret i tiltagende samfundssmitte.