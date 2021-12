Lad cyklen stå: Risiko for isslag i det østjyske

DMI varsler, at der er risiko for let isslag mandag eftermiddag og aften.



Varslet gælder for en stor del af landet, herunder også i det østjyske.

Der er varsel om isslag, da en front fra sydvest bevæger sig ind over landet mandag. Nedbøren, der falder, kan falde som både sne og isslag, oplyser DMI.