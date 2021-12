Lærerformand om skoleåbning: - Det ser svært ud

Formanden håber derfor, at skolerne får muligheden for at starte op den 5. januar, om end undervisningen skal foregå under andre forhold.

- Jeg håber på, at vi kan starte, og jeg håber på, at man vil give mulighed for, at man på skolerne kan dele op i mindre hold. Så kan vi have ekstra udluftning og ekstra rengøring. Der skal investeres i nogle værnemidler, og det kræver selvfølgelig noget forberedelse af det, siger Gordon Ørskov Madsen og fortsætter:

- Det skal være sådan, at alle sikkert og trygt kan komme i skole og på arbejde uden at gå med en daglig frygt for at blive smittet.